'Bazı EYT'lilerin mağdur edildiği' iddialarına açıklık getirildi SGK'dan "bazı EYT'lilerin mağdur edildiği" iddialarına ilişkin açıklama yapılarak, gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'da (EYT) mağduriyet iddiasına açıklık getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), EYT düzenlemesinin, "23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri" doğrultusundaki iddialarına yanıt verdi.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

SGK, belirtilen özelliklerdeki çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu vatandaşların da EYT düzenlemesi kapsamında olduğunu bildirdi.

"Düzenleme 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur mensuplarını kapsıyor"

Kurumdan yapılan açıklamada, bazı gazetelerde, 23 Mayıs 2002 itibarıyla 3 yıldan az hizmeti olan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen EYT kapsamında olmadıklarına dair haberlerin yer aldığı bildirildi.

"Tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulu kaldırıldı"

Resmi Gazete'de 3 Mart 2023'te yayınlanan EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: