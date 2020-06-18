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Bazı harcamalarda taksit sayısı 18 aya çıkarıldı

Bazı harcamalarda taksit sayısı 18 aya çıkarıldı

BDDK'nin yaptığı düzenlemenin ardından Ticaret Bakanlığı da yurt içinde hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında taksit sayısını 18 aya çıkardı.