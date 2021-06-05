Bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

Bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu

BMGK kararına göre bazı kuruluş ve kişilerin terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararı doğrultusunda "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" gereğince bazı kurum ve kişilerin Türkiye'deki malvarlıkları dondurulduğu duyuruldu.

UYGULAMA, İLGİLİ KANUNUN, "YABANCI DEVLETLERCE YAPILAN TALEPLER" BAŞLIĞINDA DEĞERLENDİRİLDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un "Yabancı devletlerce yapılan talepler" başlıklı 6'ncı maddesine istinaden, Alfay İnşaat Turizm Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi'nin ve Irak uyruklu Idrees Ali Awad Alfay ile İbrahim Ali Awad Alfay'ın, Suriye uyruklu Mohammed Alaa Khanforah'ın terör eylemlerinin icrasını kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunmaları nedeniyle malvarlıkları donduruldu.

60 GÜN İÇİNDE DANIŞTAY'DA DAVA AÇILABİLECEK

Bu karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24’üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde, Resmi Gazete'de yayınını izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilecek.

MALVARLIĞININ DONDURULMASINI TALEP EDEN DEVLETİN, BİR YIL İÇİNDE SORUŞTURMA BAŞLATMASI GEREKİYOR

Söz konusu kuruluş ve kişiler hakkında malvarlığının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde karar yürürlükten kaldırılabilecek.