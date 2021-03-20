Bazı liman ve baraj projelerinde kamulaştırma kararı

Bazı liman ve baraj projelerinde kamulaştırma kararı

Bazı liman ve baraj projelerinde acele kamulaştırmalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan liman ve baraj projelerinde acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Projesi ve Andırın Geben Barajı ve Sulama Projesi'ni kapsıyor.

RİZE İYİDERE LOJİSTİK LİMANI İNŞAATI

Rize İyidere Lojistik Limanı İnşaatı Projesi kapsamında deniz dolgusunda kullanılacak ham maddenin temini amacıyla ihtiyaç duyulan taş ocağı ile bağlantı yoluna isabet eden ve belirtilen yer ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazların, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

GÜMÜŞHANE, KELKİT'TEKİ TAŞINMAZLAR

Andırın Geben Barajı ve Sulama Projesi kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Yukarı Kelkit (Sadak Barajı ve Sulaması) Projesi kapsamında Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde belirtilen taşınmazların, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.