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    Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 yükseltildi

    Yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dördüncü grup madenler arasında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşundan alınan devlet hakkı oranı yüzde 25 artırıldı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:18
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    Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 yükseltildi

    Devletin maddi kaynaklarından birisi olan ve elde edilen madenlerden alınan hakkın oranında bazı madenlerde artışa gidildi.

    Maden kanunu kapsamında alüminyum, bakır, çinko, demir, krom ve kurşun madenlerini için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırıldığı duyuruldu.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    DEVLETİN PAYINA DÜŞEN KISMI RUHSAT SAHİBİ ÖDÜYOR

    Buna göre, dördüncü grup madenler arasında yer alan alüminyum, bakır, çinko, demir, krom, kurşundan alınan ve "maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım" olarak tanımlanan devlet hakkının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanmasına karar verildi.

    Bazı madenlerde devlet hakkı oranı yüzde 25 yükseltildi #1

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