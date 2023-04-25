Bazı şehir içi raylı sistemler 1 ve 19 Mayıs'ta vatandaşa ücretsiz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar bazı şehir içi raylı sistemlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

AA

Önemli günlerde vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.

Şimdi de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı raylı sistemlerin Mayıs ayındaki iki önemli günde bedava hizmet vereceği açıklandı..

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

1 ve 19 Mayıs'ta vatandaşa ücretsiz olacak raylı sistemler hangileri?

Buna göre, vatandaşlar, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.