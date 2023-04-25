Bazı şehir içi raylı sistemler 1 ve 19 Mayıs'ta vatandaşa ücretsiz

Önemli günlerde vatandaşlar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor.
Şimdi de İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bazı raylı sistemlerin Mayıs ayındaki iki önemli günde bedava hizmet vereceği açıklandı..
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
1 ve 19 Mayıs'ta vatandaşa ücretsiz olacak raylı sistemler hangileri?
Buna göre, vatandaşlar, Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs Pazartesi ile Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Cuma günleri saat 00.00'dan 24.00'e kadar, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.