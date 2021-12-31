Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithalatına sıfır gümrük vergisi uzatıldı

Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithalatına sıfır gümrük vergisi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararıyla, hububat ve ayçiçek yağının ithalatında uygulanan sıfır gümrük vergisi uygulamasında süre uzatımına gidildi.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, yeni yılın ilk gününden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

GÜMRÜK VERGİLERİNİ DE İÇEREN KARAR GENİŞ KAPSAMLI

Karar, ithalata ilişkin genel yetki, esasları, işlemleri yürütme koşulları, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükler ile ithalatla ilgili izinleri kapsıyor.

KARAR ÇOK YÖNLÜ İNCELEMELERİNİN BİR SONUCU

Karar, ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler ile tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandı.

SIFIR GÜMRÜK VERGİSİ UZATILIYOR

Buna göre daha önce uygulamaya konulan hububat ve ayçiçek yağı ithalatındaki sıfır gümrük vergisi uygulamasında uzatmaya gidildi.

HUBUBAT VE AYÇİÇEK YAĞININ UZATIM TARİHLERİ FARKLI

Sıfır gümrük vergisi uygulaması, hububat için 2022 yılı sonuna kadar, ayçiçek yağı için de 1 Temmuz 2022'ye kadar uzatıldı.