Bazı ürünlerde üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4 katı aştı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, haziran ayı üretici-market fiyatlarını ve aralarındaki farkı madde madde açıkladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayı üretici market fiyatlarını ve kuraklık, doğal afetler, et ve süt konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bayraktar, haziran ayında markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı yaşandığını, markette 26, üreticide 13 üründe ise fiyat düşüşü olduğunu belirtti. Bayraktar, markette 2, üreticide ise 8 üründe fiyatın değişmediğini söyledi.

BAZI ÜRÜNLERDE, ÜRETİCİ İLE MARKET ARASINDAKİ FİYAT FARKI 4 KATI AŞTI

Bayraktar, bazı ürünlerde üretici ile market arasındaki fiyat farkının 4 katı aştığını söyledi. Bayraktar, “Karpuz 4,4 kat, kuru soğan 4 kat, patlıcan 3,7 kat, nohut 3,2 kat, salatalık ve kabak 3,1 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticide 34 kuruş olan karpuz 1 lira 50 kuruşa, 41 kuruş olan kuru soğan 1 lira 63 kuruşa, 1 lira 34 kuruş olan patlıcan 4 lira 54 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 93 kuruşa satılmaktadır. Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 341,18 ile karpuzda görülmektedir. Karpuzu, kuru soğan yüzde 297,56, patlıcan yüzde 266,13, nohut yüzde 220,23, salatalık ise yüzde 207,02 oranında takip etmektedir. Haziran ayında markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 26, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette 2, üreticide ise 8 üründe fiyatın değişmedi.” diye konuştu.

“MARKETTE EN FAZLA FİYAT ARTIŞI NOHUTTA GÖRÜLDÜ’

Haziran ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 9,80 ile nohutta görüldüğünü ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

“Nohuttaki fiyat artışını yüzde 9,76 ile ayçiçek yağı, yüzde 9,08 ile kırmızı mercimek, yüzde 4,72 ile zeytinyağı, yüzde 3,70 ile limon, yüzde 3,51 ile yoğurt, yüzde 3,48 ile fındık içi, yüzde 2,16 ile beyaz peynir takip etti. Haziran ayında markette kuru incir ve mısırözü yağı fiyatında bir değişim yaşanmadı. Marketteki en fazla fiyat düşüşü yüzde 72,97 ile karpuzda yaşandı. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 40,63 ile kiraz, yüzde 28,47 ile yeşil soğan, yüzde 26,56 ile taze fasulye, yüzde 22,41 ile kuru fasulye, yüzde 21,86 ile patates, yüzde 16,49 ile maydanoz izledi.”

“ÜRETİCİDE EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ KARPUZDA OLDU”

Haziran ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 75,18 oranında karpuz olduğunu söyleyen Bayraktar, “Karpuzdaki fiyat düşüşünü; yüzde 41,67 ile kiraz, yüzde 31,67 ile kuru soğan, yüzde 17,88 ile patlıcan, yüzde 15,88 ile yeşil soğan, yüzde 15,09 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 65,08 ile kırmızı mercimekte görüldü. Kırmızı mercimekteki fiyat artışını yüzde 9,15 ile patates, yüzde 8,47 ile ıspanak, yüzde 7,14 ile kuru kayısı, yüzde 5,66 ile yumurta takip etti. Haziran ayında üreticide, limon, elma, pirinç, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında bir değişim meydana gelmedi.” dedi.