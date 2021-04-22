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    Bazı ürünlere imalatçıdan çıktığı anda ÖTV uygulanacak

    Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, imalatçı tarafından komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV getirilecek ürünler, Resmi Gazete'de belirtildi.
    • AA
    • 22.04.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 12:01
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    Bazı ürünlere imalatçıdan çıktığı anda ÖTV uygulanacak

    Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

    TÜRÜN ÜRÜNLERİ DE DAHİL

    Bu kanında yer alan bilgiye göre, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu mallar komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

    Bazı ürünlere imalatçıdan çıktığı anda ÖTV uygulanacak #1

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