Bazı ürünlere yönelik dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihleri belirlendi

Ticaret Bakanlığı, 8 ülkeye yönelik bazı ürünlere ilişkin uygulamada olan dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihlerini ilan etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

BU YILIN İKİNCİ YARISINDA SÜRESİ DOLACAK MEVCUT DAMPİNGLER

Tebliğ, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde bazı ürünlerde bu yılın ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsıyor.

ÇİN, RUSYA, TAYVAN, VİETNAM, SRİ LANKA, GÜNEY KORE, TAYLAND VE HİNDİSTAN MENŞELİ BAZI ÜRÜNLER İÇİN

Buna göre, Çin, Rusya, Tayvan, Vietnam, Sri Lanka, Güney Kore, Tayland ve Hindistan menşeli bazı ürünlerle ilgili yılın ikinci yarısında dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihleri belli oldu.

1 TEMMUZ 2021 İLE 21 ARALIK 2021 ARASINDA

Nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde ürünlere göre söz konusu önlemler, 1 Temmuz 2021 ile 21 Aralık 2021 arasında sona erecek.

ÖNLEM ALINAN EŞYALAR

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlem alınan eşyalar arasında bazı kompresörlü üniteler, çerçevesiz cam aynalar, bebek arabaları, bisiklet ve motosikletlerde kullanılan lastikler, bazı tekerlek çeşitleri, bazı iplikler, menteşeler ve bazı askılıklar da bulunuyor.