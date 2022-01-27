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    Bazı ürünlerin ihracatı dönemsel düzenlenecek

    Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilmek için yetki aldı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:19
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    Bazı ürünlerin ihracatı dönemsel düzenlenecek

    Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğe göre Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapabilecek.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tebliğle Tarım ve Orman Bakanlığı, belirlenen ürünlerin ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya yetkili kılındı. Yetki, bu yılın sonuna kadar geçerli.

    domates

    PATATES, DOMATES VE KURU SOĞAN BU ÜRÜNLERDEN

    Söz konusu tarım ürünleri patates (taze veya soğutulmuş), domates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, kuru sarımsak, hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş), fasulye, patlıcan, sivri biber, zeytinler, adi fasulye, kırmızı mercimek, portakal, mandarin, limon, karpuzlar, elma, zeytinyağı ve fraksiyonları, kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı, tavuk yumurtaları ve tereyağı olarak belirlendi.


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