BBVA: Türk Lirası’nın değerlenmesi sürpriz değil

BBVA Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Ortiz, Türkiye’nin 2021 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterebileceğini belirterek, Türk Lirası'nda ise değerlenme eğilimin sürebileceğini söyledi.

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz, Türkiye’nin 2021 yılında beklentilerin üzerinde bir büyüme gösterebileceğini belirtti.

Ortiz, değerlendirmesinin sonunda da Türk Lirası'nda ise risk priminin düşmesiyle değerlenme eğiliminin devam edebileceğini aktardı.

"TÜRK LİRASI'NIN DEĞERLENMESİ SÜRPRİZ DEĞİL, DOĞAL BİR SONUÇ"

Ortiz, “Politika yönündeki değişiklikler göz önüne alındığında Türk Lirası'nın değerlenmesi sürpriz değil, doğal bir sonuçtur. Teknik olarak ve değişimden önce, faiz oranı farkı çok düşük ve risk primi çok yüksekti. Türk Lirası'nın buna doğal tepkisi değer kaybı şeklinde olmuştu. Faiz farkı ayarlandıktan sonra ve daha da önemlisi risk priminin düzelmesiyle, Türk Lirası da değer kazanmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

“EĞER RİSK PRİMİ MEVCUT YOLU TAKİP ETMEYE DEVAM EDERSE, TÜRK LİRASI'NDA HALEN DEĞERLENME PAYI VAR”

Türkiye'deki döviz kuru dengesinin risk primi ile ilişkili olduğunun altını çizen Ortiz, risk priminin de makro, siyasi ve jeopolitik istikrara bağlı olduğunu belirterek, “Eğer risk primi mevcut yolu takip etmeye devam ederse, Türk Lirası'nda halen değerlenme payı var.” değerlendirmesinde bulundu.

Ortiz, Türkiye’nin politika adımlarına dış yatırımlar açısında da olumlu tepki alındığını belirterek, “Yetkililer politikalarına devam ederse, bu eğilim yerel yatırımcılar tarafından takip edilecek, dolarizasyon seviyesi daha fazla uyum gösterecektir.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN PERFORMANSI “SAĞLAM”

Türkiye’de yeni ekonomi yönetiminin performansını da yorumlayan Alvaro Ortiz, “Dürüst olmak gerekirse, çok sağlam. Sadece 4 ay içerisinde, birkaç zafiyeti ele aldılar. Önce, ekonominin yeni koşullarına uyum sağlaması için para politikasını sıkılaştırdılar. Tek oran sistemine dönerek ve yabancı yatırımcılara yönelik miktar kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırarak, ekonomiye parasal aktarım mekanizmasını karmaşıklaştıran çeşitli bozulmaları ortadan kaldırdılar.” değerlendirmesinde bulundu.

"MERKEZ BANKASI'NIN KARARLARI NET, İLETİŞİMİ ANLAŞILIR"

Ortiz, ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) iletişimin parasal politika kararlarına ilişkin iletişiminin çok daha net olduğunu, bankanın son enflasyon raporunun son derece anlaşılır ve iyi bir dille hazırlanmış olduğunu söyledi.

2021 YILININ İLK YARISINDA BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ

Türkiye’nin ekonomik büyüme görünümüne ilişkin de değerlendirmede bulunan Ortiz, “Bu yıl yüksek büyümeyi destekleyecek özel nedenler olduğu için Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinin 2021 yılında yine beklentileri geride bırakacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

“İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 15-20 ARALIĞINDA BİR BÜYÜME GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN”

Ortiz, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Öncelikle büyük verilere göre GSYH büyümesi ılımlı olsa da halen yüksek. İkincisi, 2020 yılının ikinci çeyreğinin baz etkisiyle, 2021 yılının ikinci çeyreğinde büyüme olağanüstü yüksek olacak. Bir sonraki çeyrekte (2. çeyrek) yüzde 15-20 aralığında bir büyüme görürseniz şaşırmayın. Türkiye ekonomisi yılın ilk yarısında ortalama yüzde 10'a yakın büyüyecek.”

"2021 YILINDA YÜZDE 5-6 BÜYÜMEYE RAHATLIKLA ULAŞILIR"

Türkiye’nin, 2021 yılında Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da tahminleri ile uyumlu şekilde yüzde 5 ile 6 seviyesinde bir büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini işaret eden Ortiz, 2022 yılında yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bir büyümenin Türkiye’nin dengeli bir şekilde büyüyebilmesi için yeterli olduğunu belirtti.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ortiz, Türkiye’de enflasyonun 2021 yıl sonunda yaklaşık yüzde 10,5 seviyesinde olmasını beklendiğini söyledi.