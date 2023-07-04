BDDK açıkladı! Bankacılık aktifleri mayısta 16,8 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün mayıs sonu itibarıyla aktifleri, sermaye yeterliliği, kredilerin takibe düşüş oranları ve dönem net kârı açıklandı.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün verilerini açıklandı.

BDDK tarafından, Mayıs 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayınlandı.

BDDK'nın mayıs ayı sonundaki bankacılık verileri şöyle sıralandırıldı:

Sektörün toplam aktif büyüklüğü

Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs itibarıyla 2022 sonuna kıyasla yüzde 17,4 artarak 16 trilyon 846 milyar 448 milyon liraya yükseldi.

Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 2 trilyon 499 milyar 58 milyon lira artış kaydetti.

Sermaye yeterliliği

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,08 seviyesinde gerçekleşti

Krediler

Mayısta 2022 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 21,9 artarak 9 trilyon 237 milyar 332 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 20,4 yükselerek 2 trilyon 854 milyar 936 milyon liraya çıktı.

Kredilerin takibe dönüşüm oranı

Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,75 seviyesinde gerçekleşti.

Mevduat

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, mayısta 2022 sonuna göre yüzde 16,9 artarak 10 trilyon 355 milyar 711 milyon liraya yükseldi.

Öz kaynak toplamı

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,3 artışla 1 trilyon 606 milyar 765 milyon liraya ulaştı.

Bankacılık sektörünün dönem net kârı

Sektörün mayıs sonu itibarıyla dönem net kârı 190 milyar 344 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,08 seviyesinde gerçekleşti.