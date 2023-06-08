BDDK açıkladı! Bankacılık sektörü kredi hacminde son durum Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta artarak 9 trilyon 261,5 milyar lira oldu.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, 2 Haziran itibarıyla bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 132 milyar 631 milyon lira artışla toplam 9 trilyon 261 milyar 513 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 122 milyar 25 milyon lira arttı.

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10,4 trilyon lira

Söz konusu haftada yüzde 1,2 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 421 milyar 94 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri azaldı

Tüketici kredileri tutarı, 2 milyar 615 milyon lira azalışla 1 trilyon 366 milyar 261 milyon liraya geriledi.

Söz konusu kredilerin 434 milyar 175 milyon lirası konut, 80 milyar 87 milyon lirası taşıt ve 851 milyar 999 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredileri yükseldi

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 14 milyar 565 milyon lira artarak 1 trilyon 118 milyar 546 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 22 milyar 11 milyon lira artarak 721 milyar 423 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının taksit sayısı

Bireysel kredi kartı alacaklarının 376 milyar 588 milyon lirası taksitli, 344 milyar 835 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 138 milyon lira azalarak 166 milyar 139 milyon liraya geriledi.

Söz konusu takipteki alacakların 144 milyar 609 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar, 386 milyon lira artışla 1 trilyon 911 milyar 371 milyon lira oldu.