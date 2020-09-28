BDDK, aktif rasyosu değerini düşürme kararı aldı

BDDK, Aktif Rasyosu değerinde esnemeye gitti ve mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) Aktif Rasyosu (AR) değeri 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e düşürüldü.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için ve bankaların talebi üzerine esnetildi.

AKTİF RASYOSU, BANKALARIN UYMASI GEREKEN BİR DENKLEM

Bankaların belli oranlarda kredi vermesinde, menkul kıymet almasında veya Merkez Bankası ile swap yani takas işlemi yapılmasında uyulması gereken bir denklem var. Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kuruyor. Bu denkleme de “aktif rasyosu” adı veriliyor.

KARAR 1 EKİMDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Bu kapsamda, AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 90'ın, katılım bankaları için yüzde 70'in altına düşemeyecek. Belirlenen yeni AR değerleri, 1 Ekim'den itibaren geçerli.

Baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarı ise ilgili ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 90'ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70'in altında olan katılım bankaları için rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanacak.

YENİ FORMÜL

Bu çerçevede AR formülü de revize edildi. Formülün payı "krediler+(menkul kıymetler*0,75)+(TCMB Swap*0,5)" ve paydası ise "TL Mevduat+(YP Mevduat*1,75)" şeklinde hesaplanıyor.