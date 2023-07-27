BDDK bankacılık sektöründeki gelişmeleri aktardı BDDK, haftalık bülteni yayınladı. Buna göre, bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 10 trilyon 253 milyar 729 milyon lira oldu.

AA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 21 Temmuz itibarıyla 115 milyar 659 milyon 8 lira arttı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, böylelikle 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liraya yükseldi.

BDDK bülteni, mevduattan tüketici kredilerine kadar tüm bankacılık hareketlerini gözler önüne serdi.

Toplam kredi hacmi artışta

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 137 milyar 70 milyon liradan, 10 trilyon 252 milyar 729 milyon liraya yükseldi.

Toplam mevduat yükseldi

Bankacılık sektöründeki bankalararası dahil toplam mevduat, geçen hafta 233 milyar 128 milyon lira arttı.

Söz konusu haftada yüzde 1,9 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 387 milyar 988 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 401 milyar 395 milyon lira oldu

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 21 Temmuz itibarıyla 2 milyar 44 milyon lira azalışla 1 trilyon 401 milyar 395 milyon liraya yükseldi.

Tüketici kredilerinin dağılımı

Söz konusu kredilerin 440 milyar lirası konut, 84 milyar 184 milyon lirası taşıt ve 877 milyar 211 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı artış yaşadı

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 802 milyon lira artarak 1 trilyon 196 milyar 208 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacakları geriledi

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 1 milyar 437 milyon lira azalarak 807 milyar 273 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 398 milyar 939 milyon lirası taksitli, 408 milyar 334 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar artış gösterdi

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 21 Temmuz itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 296 milyon lira artarak 170 milyar 490 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu takipteki alacakların 145 milyar 924 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar arttı

Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 82 milyar 158 milyon lira artışla 2 trilyon 65 milyar 341 milyon lira oldu.