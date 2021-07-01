BDDK bireysel kredilerde risk ağırlıklarını artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, makro ihtiyati tedbirler kapsamında bireysel kredi kartları ile ihtiyaç kredilerine ilişkin risk ağırlıklarını vadelerine göre yükseltti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bugün açıkladığı makro ihtiyati tedbirler kapsamında aldığı kararla nakit çekimleri ve ihtiyaç kredilerini kapsıyor.

NAKİT ÇEKİMLERDE ORAN 1 İLA 6 AY ARASINDAKİ VADEDE 75'TEN 100'E, 6 AY ÜZERİ VADEDE 75'TEN 150'YE ARTIRILDI

Alınan karara göre kredi kartları ile gerçekleştirilen harcamalar ve nakit çekimlerde risk ağırlığı, 1 ila 6 ay arasındaki vadelerde 75'ten 100'e, 6 ay üzeri vadelerde ise 75'ten 150'ye çıkarıldı.

ORAN İHTİYAÇ KREDİLERİNDE 1 İLA 12 AY ARASINDAKİ VADEDE 75'TEN 100'E, 1 YIL ÜZERİ VADEDE 75'TEN 150'YE ÇIKTI

Bu oran, kredili mevduat hesapları hariç ihtiyaç kredilerinde ise 1 ila 12 ay arasındaki vadelerde 75'ten 100'e, 1 yıl üzeri vadelerde ise 75'ten 150'ye güncellendi.

YENİ KULLANDIRILAN KREDİLERDE GEÇERLİ OCAK

Bahse konu yeni risk ağırlıkları, kararın alındığı tarihten sonra yeni kullandırılan krediler için uygulanacak.