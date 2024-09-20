BDDK: Bireysel ve konut kredilerindeki ek risk ağırlıkları kaldırıldı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını sonlandırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliği hesaplaması ile ilgili yeni kararlar alarak açıkladı.

"ARTIK DAHA İHTİYATLI RİSK AĞIRLIKLARI UYGULANIYOR"

Yapılan açıklamada, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması amacıyla alınan koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının uygulandığı hatırlatıldı.

"DAHA İHTİYATLI RİSK AĞIRLIKLARI YERİNE YÖNETMELİKTE BELİRLENEN RİSK AĞIRLIKLARI UYGULANACAK"

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerine ve yapılacak finansal kiralama işlemlerine, ihtiyaç kredilerine, bireysel kredi kartların ve tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının belirlendiği 31 Temmuz 2023 tarihli ve 10630 sayılı Kurul Kararı ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul Kararının ilga edilip söz konusu kredilere Yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilmiştir.