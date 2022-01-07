BDDK, derecelendirme zorunluluğuna esneklik getirdi

500 milyon lira ve üzerinde kredisi olan şirketlerin, yeni kredi kullanabilmesi için getirilen derecelendirme zorunluluğunda değişikliğe giden karar açıklandı.

Piyasadaki döviz artışı dengeleri değiştirince kredi değerlendirmesi zorunlu şirketler kapsamına girip de bunu hemen yerine getiremeyenlerin kredi almasının önündeki engel kaldırıldı. Konuya ilişkin karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) resmi internet sitesinde yayınlandı.

BDDK!nın, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi nezdindeki 500 milyon lira ve üzerinde olan bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki şirketlerin kredi kullanabilmesi için derecelendirme yükümlülüğü bulunuyordu.

Bu kapsamda söz konusu şirketlerin, yetkili bir derecelendirme kuruluşu ile 31 Aralık 2021'e kadar sözleşme imzalamak suretiyle derecelendirme sürecini başlatması gerekiyordu.

DERECELENDİRME ZORUNLULUĞU DOĞAN AMA YAPTIRAMAYAN ŞİRKETLERE ZORUNLULUK UYGULANMAYACAK

Karar ile döviz kurundaki hızlı artış veya başka nedenlerle kredi derecelendirme zorunluluğu kapsamına giren ancak sözleşme imzalama imkanı bulamayan şirketlere, kredi tahsisinin sekteye uğramaması amacıyla tabi oldukları 2021 sonuna kadar bir derecelendirme şirketiyle sözleşme imzalama zorunluluğu uygulanmayacağı kararlaştırıldı.

KREDİ TAHSİSİ DEVAM EDECEK

BDDK’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, karar ile söz konusu zorunluluğa tabi şirketler için 2022 yılında kredi tahsisine devam etme imkanının getirilmesinin sağlandığı belirtildi.

DERECELENDİRME KURULUŞUNUN BAŞLANGIÇ TARİHİNE BAKILMAYACAK

Ayrıca, derecelendirme zorunluluğu kapsamı ve başlangıç süresine ilişkin oluşabilecek tereddütlerin açıklığa kavuşturulduğuna işaret edilen açıklamada, "Derecelendirme notu alma zorunluluğu kapsamındaki şirketlerin hangi tarihte bu kapsama girdiğine bakılmaksızın, kredi başvurularında kredi kullanım onayı için yetkili bir derecelendirme kuruluşundan alınmış geçerli bir derecelendirme notunun veya yetkili bir derecelendirme kuruluşundan derecelendirme sürecinin başlatıldığına dair tevsik edici bir belgenin kredi başvurusu yapılan bankaya ibraz edilmesi yeterli olacak." denildi.