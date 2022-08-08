BDDK, illerin kredi ve mevduat sıralamasını açıklandı

BDDK, kredi değeri, kredi borçluluğu ve tasarruf gibi değerler üzerinden Türkiye'nin bir haritasını çıkarttı. Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili görünüm de gözler önüne serildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aktarımına göre, 2022 yılı ocak-haziran ayları bağlamında kişi başına düşen nakdi kredide 2’inci, kişi başına düşen takipteki nakdi kredide 2’inci, kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri kaydında 10’uncu ve kişi başına düşen toplam mevduatta 10’uncu sırayı aldı.

Kişi başına düşen kredi değerinin en yüksek olduğu il Elazığ

İHA'nın haberinde belirtildiği gibi, Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kişi başına düşen kredi değerinin en yüksek olduğu il 37,8 bin lira ile Elazığ olurken, Erzurum 29,7 bin lira ile ikinci, Tunceli 26,5 bin lira ile 3’üncü, Ardahan 23.1 bin lira ile dördüncü, Malatya 22,9 bin lira ile beşinci sırayı aldı.

İller ve değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre ocak-haziran döneminde kişi başına düşen nakdi kredi değeri Erzincan’da 22,7 bin, Kars’ta 19,7 bin, Iğdır’da 18,1 bin, Bayburt’ta 17,1 bin, Bitlis’te 14,9 bin, Hakkari’de 12,6 bin, Van’da 12,3 bin, Ağrı’da 11,8 bin, Bingöl’de 11,7 bin, Muş’ta 11,2 bin lira olarak kaydedildi.

Kişi başına düşen takipteki nakdi kredide Ardahan birinci

kişi başına düşen takipteki nakdi kredide Ardahan birinci olurken, Erzurum Bölge illeri içinde kişi başına düşen takipteki nakdi kredide Ardahan’ın ardından 2’inci sırayı aldı. 2022 yılının 6 aylık bölümünde en yüksek kişi başına düşen takipteki nakdi kredi değeri 1,1 bin lira ile Ardahan’da kaydedilirken, Erzurum 830,3 lira ile ikinci, Elazığ 781,1 lira ile üçüncü, Malatya 629,9 lira ile 4’üncü, Iğdır 620,3 lira ile 5’inci sırayı aldı.

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı değerinin en yüksek olduğu il Tunceli

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı değerinin en yüksek olduğu il 42 bin 390 lira ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27 bin lira ile 2, Elazığ 22,8 bin lira ile üçüncü, Malatya 22,3 bin lira ile dördüncü, Iğdır ili 16,5 bin lira ile 5’inci sırayı paylaştı.

Hakkari tasarrufta son sırada

Dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri Bayburt’ta 14,7 bin, Bingöl’de 13,8 bin, Ardahan’da 12,7 bin, Kars’ta 12 bin, Erzurum’da 11,1 bin, Van’da 7 bin, Bitlis’te 6,8 bin, Muş’ta 6,2 bin, Ağrı’da 6,2 bin ve Hakkari’de 5,3 bin lira olarak tespit edildi.

FİNTÜRK verileri

FİNTÜRK verilerine göre Erzurum bölge illeri içinde kişi başına düşen toplam mevduat değerinde 10’uncu oldu. Bölgede kişi başına düşen toplam mevduat değerinin en yüksek olduğu il 46,7 bin lira ile Tunceli olurken bu ili 30,8 bin lira ile Erzincan, 30,4 bin lira ile Elazığ, 27 bin lira ile Malatya, 20,2 bin lira ile Iğdır izledi.

Kişi başına düşen toplam mevduat değeri

Bu yılın ocak-haziran ayları düzeyinde kişi başına düşen toplam mevduat değeri Bayburt’ta 17,3 bin, Bingöl’de 16,6 bin, Ardahan’da 15 bin, Kars’ta 14,6 bin, Erzurum’da 14,5 bin, Bitlis’te 9,3 bin, Van’da 8,7 bin, Muş’ta 8,3 bin, Hakkari’de 8,1 bin ve Ağrı’da ise 8 bin lira olarak kaydedildi.