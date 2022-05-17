BDDK: Katılım finans kuruluşları sosyal finansmana ağırlık vermeli

BDDK, katılım finans kuruluşlarının yeşil finansmanın yanı sıra sosyal finansmana da ağırlık vermesi gerektiğini aktardı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

"Katılım finans için çok sayıda önemli gelişme hayata geçti"

BDDK’da katılım finansın geliştirilmesi için gereken adımların öncelikli olarak ele alındığını aktaran Akben, “Nitekim geçtiğimiz dönemlerde, katılım finans için BDDK bünyesinde ayrı bir daire kurulması, TKBB nezdinde faizsiz finans ilkelerine uyumla ilgili merkezi bir danışma kurulu tesis edilmesi, faizsiz finans ilke ve kurallarına dair tebliğler yayımlanması ve katılım finans fon toplama ve kullandırma yöntemlerinin çeşitlendirilmesi gibi çok sayıda önemli gelişmeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız.” diye konuştu.

"Katılım Finans Kanunu hazırlanıyor"

Akben, Türkiye Ürün İhtisas Borsası nezdinde kurulacak özel piyasanın gelecek günlerde faaliyete geçmesi beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Halihazırda üzerinde çalıştığımız en önemli konu hiç şüphesiz; Katılım Finans Kanunu’dur. Bu kanunun en önemli katkısı, katılım finansı bankacılığın dışına çıkararak tüm alt bileşenleri ile bağımsız bir sektör haline getirmesi, yasal anlamda onu müstakil bir yapıya kavuşturmasıdır. Bu sayede, katılım finansın bankacılıktan ibaret olduğu algısı değiştirilecek, sigorta ve sermaye piyasası faaliyetlerini de içine alacak şekilde sektörün yeniden tanımlanması sağlanacaktır.

Katılım finans kuruluşları için tahkim merkezi ve derecelendirme sistemi kurulacak

Katılım Finans Kanunu ile birlikte devam eden diğer çalışmalar katılım finans kuruluşları için tahkim merkezi ve derecelendirme sistemi kurulması eylemleridir. Kanunun ve diğer meri çalışmalarımızın İstanbul’a, uluslararası katılım finans merkezi olma yolunda ciddi katkılar sağlamasını beklemekteyiz.”

"Katılım finans kuruluşlarının sektör içerisindeki payı yüzde 8’e ulaştı"

Tüm bu alanlarda kayda değer gelişmeler olduğunu, bunların da katılım finans sektörü faaliyetlerinin niteliğinin yanında pazar payına da olumlu şekilde yansıdığını ifade eden Akben, şöyle devam etti:

“Mart 2022 itibarıyla 17 bine yakın personel ve 1.325 şube ile faaliyet gösteren katılım finans kuruluşlarımızın sektör içerisindeki payı yüzde 8’e ulaşmış durumda. Katılım Bankaları Birliği'mizin değerli yönetici ve çalışanları, bu dönemde kaydettikleri özverili çalışmalarla sektörün gelişmesinde önemli bir rol üstlenmişlerdir. Yeter mi, hayır yetmez. Yüzde 8’lik payın, hakikaten ülkemiz açısından da düşük olduğunu, dünyadaki ölçeğine baktığımızda, diğer İslam ülkelerine baktığımızda, çok daha gerilerde kaldığımızı her beraber görüyoruz. Bundan dolayı hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor.”





"Yeni Ekonomi Modeli sayesinde 'yüksek büyüme, düşük cari açık' hedefi gerçekleşecek"



TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik de salgının ekonomiye etkilerine değinerek, 2021 yılında yüzde 11’lik bir büyüme oranını yakaladığına dikkati çekti.

Bu çok önemli ve gurur verici sonuçların, Türkiye’nin ne kadar güçlü bir serbest piyasa ekonomisi tecrübesine, dinamik ekonomiye, sağlam bankacılık sistemi ve iş dünyasına sahip olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ‘Yeni Ekonomi Modeli’ sayesinde, yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı 'Yüksek büyüme, düşük cari açık' hedefini gerçekleştireceğini inanıyoruz. Bu konuda sektör olarak üzerimize düşen sorumlulukların farkında olarak, ülkemize değer katmaya devam ediyoruz." dedi.

