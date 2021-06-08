BDDK, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin tebliğde düzenlemeye gitti

BDDK, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

FİNANSAL TEMİNATLARIN DİKKATE ALINMASINA YÖNELİK ASGARİ ŞARTLARDA DÜZENLEME

Bankaların, risk ağırlıklı tutar ve beklenen kayıp hesaplanmasında kullanacakları kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen tebliğde yapılan değişiklikle, finansal teminatların dikkate alınmasına yönelik asgari şartlarda düzenlemeye gidildi.

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER, REPO İŞLEMLERİ İÇİN TEMİNAT OLACAK

Bu kapsamda, borçlu veya borçlunun dahil olduğu risk grubunca ihraç edilen menkul kıymetler teminat olarak dikkate alınamayacak. Buna karşın, borçlu tarafından ihraç edilen ve yönetmelikteki koşulları sağlayan teminatlı menkul kıymetler, repo işlemleri için teminat olarak gösterilebilecek.

DAHA ÖNCE SADECE İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER YETERLİ OLUYORDU

Değişiklik öncesinde, repo işlemleri için sadece ipotek teminatlı menkul kıymetler teminat olarak kabul ediliyordu.