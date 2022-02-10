BDDK, kur korumalı mevduat verilerini paylaşacak

BDDK, har hafta bankalardaki mevduatları paylaşırken, yayınladığı verilere kur korumalı mevduat verilerini de ekledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bantacılık sistemindeki verileri düzenli olarak paylaşım yapmaya devam ediyor. Kurum, 14 Şubat'tan itibaren Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları'na ilişkin büyüklüklerin arasına ekledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları’na ilişkin büyüklükleri periyodik yayınlarında açıklamaya başlayacağını duyurdu.

7 ŞUBAT İTİBARIYLA 313 MİLYAR LİRA

BDDK yazılı açıklamasında ayrıca, kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarının toplam büyüklüğünün 7 Şubat itibarıyla 313 milyar lira olduğunu duyurdu.