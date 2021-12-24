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BDDK, müşteri bilgilerini paylaşma kararını ertelendi
Banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinin ertelediğini bildirildi.
- REUTERS
- 24.12.2021 - 09:07
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 8. maddede değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
YÖNETMELİK 1 OCAK'TA DEĞİL 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Maddede yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen bankaların sır niteliğindeki bilgileri paylaşım ve aktarımına esasları belirleyen yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2022 olarak yeniden belirlendi.