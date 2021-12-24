BDDK, müşteri bilgilerini paylaşma kararını ertelendi

Banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinin ertelediğini bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sır niteliğindeki bilgilerin paylaşılması hakkında yönetmeliğin yürürlük maddesi olan 8. maddede değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

YÖNETMELİK 1 OCAK'TA DEĞİL 1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Maddede yapılan değişiklikle, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülen bankaların sır niteliğindeki bilgileri paylaşım ve aktarımına esasları belirleyen yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2022 olarak yeniden belirlendi.