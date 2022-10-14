BDDK, Q Yatırım Bankası'nın kurulmasına izin verdi

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre "Q Yatırım Bankası" kurulacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni bir bankanın kurulmasına karar verdi.

Konuya ilişkin karar bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre, "Q Yatırım Bankası" unvanı altında 500 milyon lira sermayeli bir yatırım bankasının kurulmasına onay verdi.

Kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacak

Buna göre; Q Yatırım Bankası'nın kurucu ortaklarının Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ olduğu belirtilen kararda, söz konusu yatırım bankasının kuruluş sermayesinin ise 500 milyon lira olacağı kaydedildi.