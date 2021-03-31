BDDK, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin soruları yanıtladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tasarruf finansman şirketlerine ilişkin gündeme gelen soruları yanıtlayarak gündeme ait bilgiler verdi.

TBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tasarruf finansman şirketlerine ilişkin gündeme gelen sorulara cevap verdi.

Buna göre tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek, gayrimenkul veya menkul bir varlık, ödenmiş sermaye olarak dikkate alınmayacak.

SORULARIN CEVAPLARI İNTERNET SİTESİNDE YER ALDI

BDDK, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun "Tasarruf Finansman Şirketlerinin İntibak Süreci" başlıklı Geçici 7'nci maddesi kapsamında sürecin nasıl işleyeceğinden faaliyetlerin ne şekilde devam edeceğine ve müşterilerin haklarına kadar gündeme gelen birçok sorunun yanıtını resmi internet sitesinde yayınladı.

Buna göre, söz konusu geçici madde uyarınca, halihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketler 7 Nisan'a kadar BDDK'ya başvuruda bulunarak, durumlarını en geç 6 ay içinde kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunacak.

Planın uygun görülmesi halinde de gereken işlemleri planda belirlenen süreler içerisinde yerine getirecek. Bu 6 aylık süre, intibak sürecinde olan şirket tarafından ilave bir plan sunulması ve söz konusu planın BDDK’ya uygun görülmesi halinde 6 ayı geçmemek üzere şirket bazında uzatılabilecek.

100 MİLYON LİRA SERMAYE ŞARTI İÇİN 6 AY SÜRE

Tasarruf finansmanı faaliyetinde bulunacak kuruluşların nakden ve her türlü muvazaadan ari en az 100 milyon lira ödenmiş sermayeye sahip olması gerekecek. Söz konusu tutarın intibak sürecinde olan şirketler için başvuru tarihinden itibaren 6 aylık sürede tamamlanması gerekecek. Bu süre, şirket bazında 6 ayı geçmemek üzere en fazla bir kez daha uzatılabilecek.

Gayrimenkul veya menkul bir varlık tasarruf finansman şirketlerinde ödenmiş sermaye olarak dikkate alınmayacak.

TASARRUF FON HAVUZUNUN ASGARİ YÜZDE 3'Ü İLE İHTİYAT FONU AYRILACAK

Şirketlerin, müşteri giriş veya çıkışları dolayısıyla karşı karşıya kalabilecekleri öngörülmeyen yükümlülüklerini karşılamak üzere tasarruf fon havuzu toplamının asgari yüzde 3'ü kadarını ihtiyat fonu olarak ayırması gerekecek.

İhtiyat fonunun tutulabileceği yatırım araçları da yalnızca katılım hesaplarından veya en fazla 2 gün valörlü olarak nakde dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluşabilecek.

İZİNSİZ FAALİYET GÖSTERENLERE 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

İzinleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Öte yandan izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda şirket gibi faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan kişiler de 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 1.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Ayrıca, bu iş yerlerinin 1 aydan 1 yıla kadar, tekerrür halinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilecek.

ÇEKİLİŞ GRUPLARI İÇİN YÜZDE 40 ŞARTI

Sözleşmenin tahsisattan önce sona ermesi halinde, müşterilerin şirket nezdindeki tasarruflarını geri alma hakları hiçbir suretle sınırlandırılamayacak. Şirketler, müşterilerini tasarruf finansman sisteminin işleyişi, tasarruf finansman sözleşmelerinde yer alan hükümler, cayma ve fesih hakları konusunda etkin bir şekilde bilgilendirilecek. Çekilişli gruplarda, grubun toplam tasarruf ay sayısının asgari yüzde 40'ı kadar sözleşme ilişkisi kurulmuş müşteri bulunması zorunlu olacak.

FİNANSMAN DÖNEMİ İÇİN KONUT VE İŞ YERİNDE 120 AY, TAŞITTA 60 AY VADE SINIRI

Tüm gerçek ve tüzel kişiler yalnızca yurt içinde tescil edilmiş konut, çatılı iş yeri veya taşıt alımlarını finanse etmek üzere tasarruf finansman şirketlerinden hizmet alabilecek. Tasarruf finansman sözleşmelerinde finansman döneminin azami vadesi, konut ve çatılı işyeri sözleşmeleri için 120 ayı, taşıt sözleşmeleri için 60 ayı aşamayacak.

TASARRUF FİNANSMAN FAALİYETİ NEDİR

Bir sözleşme kapsamında önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların yönetimi” olarak tanımlanan tasarruf finansman faaliyeti, Almanya ve Fransa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaygın şekilde uygulanıyor.