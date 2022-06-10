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    BDDK, TL kullanımını artırmak için hazırlık yapıyor

    Ekonomi yönetiminden finansal istikrarı güçlendirici adımlar gelmeye devam ediyor.
    • 10.06.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 17:49
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    BDDK, TL kullanımını artırmak için hazırlık yapıyor

    Analistler, ekonomi yönetiminin küresel enflasyon gelişmeleri ve yurt içinde son günlerde döviz kurlarındaki oynaklıklara ilişkin piyasa ile iletişim kurmasının önemine dikkati çekti.

    AA'nın haberine göre, analistler, ekonomi yönetiminin kurlardaki yüksek oynaklık ve olası manipülasyonlara karşı insanları uyaran, Türk Lirası kullanımını özendiren, enflasyonla mücadele kapsamında da sıkılaştırıcı adımlar attığını vurguladı.

    Sıkılaştırmacı adımlar üst üste atıldı

    Ekonomi yönetimi, küresel enflasyon gelişmelerinin etkilerini azaltmak için de sıkılaştırıcı adımlar attı.

    BDDK

    BDDK, çalışmalarını sürdürüyor

    Açıklanan verilerden birisi de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), konut kredilerinde kredi değer oranının tutar bazlı farklılaştırılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor olması oldu.

    Sırada yurt dışı yerleşiklerle ilgili kararlar var

    Ticari krediler başta olmak üzere selektif yaklaşımın iyileştirilmesi amacıyla kredilerin yatırım ve ihracat gibi üretken alanlara yönlendirilmesine yönelik çalışmalarını devam ettiren BDDK, gelecek dönemde yurt dışı yerleşiklerle türev işlem gerçekleştiren tüzel kişilere kullandırılacak kredilerin risk ağırlığının artırılması ve yurt dışı yerleşiklere tahsisli swap imkanının getirilmesi hususlarında gerekli adımları atacak.


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