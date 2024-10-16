BDDK Türkiye'nin en zengin şehirlerini açıkladı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) en yüksek mevduata sahip olan şehirleri açıkladı.

BDDK tarafından yayınlanan en yüksek mevduata sahip iller verisi ile 2024 listesi şekillendi.

Böylece Türkiye'nin en zengin şehirleri listesi belli oldu.

BDDK tarafından mevduat hesaplarına ilişkin yayınlanan son veriye göre başı çeken 3 büyükşehirin ardından liste kamuoyu ile paylaşıldı.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ŞEHİRLERİ

1. İSTANBUL :6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin TL

2. ANKARA: 2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin TL

3. İZMİR: 848 milyar 34 milyon 420 bin TL

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