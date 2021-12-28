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    BDDK'dan 13 bankaya para cezası

    BDDK, bankalarca kullandırılan kredilerin amacına uygun kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50'şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.
    • AA
    • 28.12.2021 - 22:39
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 22:40
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    BDDK'dan 13 bankaya para cezası

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel veya tüzel müşterilere Türk lirası cinsinden kullandırılan kredilerin amacına aykırı işlemlere konu edilmemesine yönelik gerekli kontrollerin azami seviyede oluşturulması uyarısında bulunmuştu.

    50'ŞER BİN TL PARA CEZASI

    BDDK, yapılan incelemeler neticesinde Bankacılık Kanunu'nun 148. maddenin b fıkrası kapsamında "alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması hâlinde 50 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır." hükmü gereğince 13 bankaya 50'şer bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

    Kaynaklar, ceza gerekçesinin bankaların iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturmaması olduğunu söyledi.

    BDDK kaynakları idari para cezası verildiğini teyit etti.

    BDDK dan 13 bankaya para cezası #1

    BDDK dan 13 bankaya para cezası #2

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