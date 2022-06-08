BDDK'dan 6 tasarruf finansman şirketine faaliyet izni

BDDK, tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini şart ve kurallara bağlamıştı. Getirilen kriterlere uygun olan şirketlere yapılan incelemelerin sonucunda yetki verildi.

Piyasada kendi oluşturdukları konut ve taşıt edindirme sistemlerini uygulayan 21 şirket faaliyet gösterirken, yapılan şikayetler üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti.

BDDK, bu tür şirketlere kriterler getirdi ve süreç içinde intibak talebini uygun gördüğü 6 tasarruf finansman şirketinin faaliyet iznini onayladığını bildirdi.

BDDK'nin kurul kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Uyum sağlayan şirketler faaliyet izni aldı

Buna göre, intibak talebi uygun görülen Emin Evim Tasarruf Finansman AŞ, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ, Katılım Tasarruf Finansman AŞ, İmece Tasarruf Finansman AŞ ve Sinpaş Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca alının karalara göre alının kararlar uygulamaya geçti.

Tasarruf finansman şirketleriyle ilgili süreç nasıl gelişti

BDDK, 21 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin reddetmiş ve 2 Temmuz 2021'de tasfiyesine karar vermişti. İnceleme ve değerlendirme süreci, 28 Nisan 2022'de 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin uygun görülmesi ile tamamlanmıştı. Bugün yayınlanan karar ile tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet izinleri de karara bağlanmış oldu. Böylece geçen yılın mart ayından bu yana tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yürütülen değerlendirme süreci tamamlanmış oldu.