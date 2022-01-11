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- BDDK’dan banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinme imkanı
BDDK’dan banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinme imkanı
- AA
- 11.01.2022 - 10:33
- Güncelleme : 11.01.2022 - 10:56
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketlerinin (banka dışı mali kuruluş) uzaktan müşteri edinmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.
UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR BELİRLENDİ
Yönetmelik kapsamında banka dışı mali kuruluşlara da uzaktan müşteri edinimi imkanı getirildiği kaydedilen açıklamada, bu kuruluşların bu süreçte uygulayabilecekleri uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği bildirildi.
YAZILI ŞEKLİN YERİNE GEÇECEK İLKELER BELİRLENDİ
Açıklamada, Yönetmelik'in müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak hizmetlere yönelik olarak mesafeli olsun veya olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak sözleşme ilişkisinin kurulmasına yönelik ilkeleri belirlediği ifade edildi.