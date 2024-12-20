BDDK'dan bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında değişiklik

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Bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında yabancı para kalemler için 1 Ocak'tan itibaren Haziran 2024 dolar kuru olan 32,83 kullanılabilecek.

Ticari risk kredi ağırlıklarında yüzde 200'e varan hesaplama kaldırıldı, yerine yönetmelikteki yüzde 20, yüzde 50 veya yüzde 100 risk ağırlığı uygulanacak.

DOLAR KURU 32,38 KULLANILACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada "Bankaların sermaye yeterliliği oranlarının hesaplanmasında yabancı para kalemler için 1 Ocak'tan itibaren Haziran 2024 dolar kuru olan 32,83 kullanılabilecek." denildi.

TİCARİ RİSK AĞIRLIKLARI DEĞİŞTİ

BDDK'dan ayrıca "Ticari risk kredi ağırlıklarında yüzde 200'e varan hesaplama kaldırıldı, yerine yönetmelikteki yüzde 20, yüzde 50 veya yüzde 100 risk ağırlığı uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

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