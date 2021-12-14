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    BDDK'dan bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni

    BDDK, Emlak Katılım Bankası'na ilgili yönetmeliğe uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla, bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni verdi.
    • AA
    • 14.12.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:33
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    BDDK'dan bilgi sistemleri alt yapısı sağlama izni

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması konusunda faaliyet izni verilmesi kararlaştırıldı.

    BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİNE BİLGİ SİSTEMLERİ ALT YAPISI SAĞLANACAK

    Karar doğrultusunda, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'e uyum konusunda azami özen göstermesi kaydıyla bağlı ortaklıkları olan varlık kiralama şirketlerine bilgi sistemleri alt yapısı sağlaması faaliyeti yürütebilecek.

    BDDK

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