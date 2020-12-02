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- BDDK'dan bilgi sistemleri altyapısı ile ilgili izin
BDDK'dan bilgi sistemleri altyapısı ile ilgili izin
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine, bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdi.
- AA
- 02.12.2020 - 09:36
- Güncelleme : 02.12.2020 - 10:15
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'ye bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlama konusunda izin verildi.
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI'NA İZİN
Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'ye, bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine bilgi sistemleri altyapısı sağlama konusunda izin verilmesi ile ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Söz konusu karar, Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.