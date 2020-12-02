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BDDK'dan bilgi sistemleri altyapısı ile ilgili izin

BDDK'dan bilgi sistemleri altyapısı ile ilgili izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Finans Katılım Bankası AŞ'nin bağlı ortaklığı olan iki varlık kiralama şirketine, bilgi sistemleri altyapısı sağlaması için izin verdi.