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    BDDK'dan danışmanlık için izin

    BDDK'nın Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştirakine danışmanlık için verdiği izin yayınlanarak resmiyete kavuştu.
    • AA
    • 25.01.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:28
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    BDDK'dan danışmanlık için izin

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), aldığı yeni bir kararı daha yürürlüğe geçirdi.

    DANIŞMANLIK HİZMETİ İZNİ

    Kurum, Garanti Bankası AŞ'nin Hollanda'daki iştiraki Garanti Bank International NV'ye danışmanlık hizmeti izni verdi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararı uyarınca Garanti Bankası'nın Hollanda'daki iştirakine dış ticaret operasyonlarına yönelik olarak destek ve danışmanlık hizmeti vermesi için izin verilmesi süreci tamamlanmış oldu.

    Resmi-Gazete


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