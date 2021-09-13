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    BDDK’dan destek ve faaliyet izni kararı

    BDDK’nın Citibank AŞ'ye operasyonel destek ve Diriker Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdiği yönündeki kararları yayınlandı.
    • REUTERS
    • 13.09.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 08:50
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    BDDK’dan destek ve faaliyet izni kararı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Citibank AŞ'ye operasyonel destek, Diriker Varlık Yönetim AŞ'ye de faaliyet izni verdi.

    CİTİBANK AŞ, DESTEK HİZMETİ

    Resmi Gazete'nin 11 Eylül tarihli sayısında yayınlanan iki ayrı BDDK kararına göre, Citibank AŞ, Citi grubuna, destek/danışmanlık hizmeti verebilecek.

    DİRİKER VARLIK YÖNETİM AŞ’YE FAALİYET İZNİ

    Diğer karar kapsamında, Diriker Varlık Yönetim AŞ, varlık yönetim şirketleri hakkında yönetmelik çerçevesinde faaliyet yapacak.

    BDDK’dan destek ve faaliyet izni kararı #1

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