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    BDDK'dan Emlak Katılım Bankası'na danışmanlık izni

    BDDK'nın, Emlak Katılım Bankası'na faizsiz sermaye piyasası ürünleri danışmanlığı faaliyeti için izin verdiği açıklandı.
    • REUTERS
    • 18.05.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 09:37
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    BDDK'dan Emlak Katılım Bankası'na danışmanlık izni

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Türkiye Emlak Katılım Başkası AŞ'ye faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi konusunda danışmanlık faaliyeti izni verdi.

    BANKA, DANIŞMANLIK HİZMETİ VEREBİLECEK

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan BDDK kararı uyarınca, banka, yurt içi ve dışı yerleşik üçüncü taraflara faizsiz sermaye piyasası ürünleri ve işleyişi kapsamında danışmanlık hizmeti verebilecek.

    BDDK dan Emlak Katılım Bankası na danışmanlık izni #1

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