BDDK'dan faaliyet izni iptal kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Pamuk Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda şirketin faaliyet iznini iptal ettiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finans dünyasındaki kurumların işleyişini yürütüyor.

BDDK, bu kapsamda kendisine başvuran Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirketin talebi doğrultusunda iptal etti.

BDDK'nın faaliyet izni iptal kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.