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    BDDK'dan faaliyet izni iptal kararı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Pamuk Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda şirketin faaliyet iznini iptal ettiğini açıkladı.
    • REUTERS
    • 16.08.2021 - 09:03
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 09:30
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    BDDK'dan faaliyet izni iptal kararı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finans dünyasındaki kurumların işleyişini yürütüyor.

    BDDK, bu kapsamda kendisine başvuran Pamuk Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirketin talebi doğrultusunda iptal etti.

    BDDK'nın faaliyet izni iptal kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    BDDK dan faaliyet izni iptal kararı #1

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