BDDK'dan faaliyet izni iptali

BDDK, C Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini şirketin talebi doğrultusunda iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca C Faktoring AŞ'nin talebi doğrultusunda, şirketin faaliyet iznini iptal etmeye karar verdi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

BDDK'nın konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

İPTALİ ŞİRKET TALEP ETTİ

Buna göre, C Faktoring AŞ'nin faaliyet izni, şirketin kendi talebi doğrultusunda iptal edildi.