Haberler

Ekonomi Haberleri

BDDK’dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma

BDDK’dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni kararla, daha önce yabancı para nakdi varlıklar için kullanılan 15 milyon TL sınırı, 10 milyon TL’ye indirildi.