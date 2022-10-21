- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- BDDK’dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma
BDDK’dan kredi kullanımında yeni sıkılaştırma
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı yeni kararla, daha önce yabancı para nakdi varlıklar için kullanılan 15 milyon TL sınırı, 10 milyon TL’ye indirildi.
- 21.10.2022 - 21:05
- Güncelleme : 21.10.2022 - 21:42
Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından, BDDK kredi piyasasını sıkılaştıracak yeni bir makro ihtiyati önlem aldı.
Yabancı para varlık sınırı düşürüldü
Kredi kullanabilecek şirketler için daha önce 15 milyon TL olan yabancı para pozisyonu sınırı 10 milyon TL’ye indirildi.
Kredi sınırlaması yüzde 5 olarak güncellendi
Daha önce “nakit pozisyonu aktif toplamı ya da 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanı yüzde 10’unu geçen” şirketlere uygulanan kredi sınırlaması ise yüzde 5 olarak güncellendi.