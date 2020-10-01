BDDK'dan sahte internet siteleri ile ilgili uyarı

BDDK'dan sahte internet siteleri ile ilgili uyarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurum adı verilerek yapılan dolandırıcılığa karşı uyarıda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurum tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet siteleri ile ilgili uyarı yaptı.

BDDK, son dönemde sahte internet sitelerinin artış gösterdiğini ve bu siteler aracılığı ile banka müşterilerinin hedef alındığını belirtti.

"SORUMLULAR CEZALANDIRILACAK"

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Söz konusu sahte siteler, BDDK ismi ve logosuna ilaveten mevcut BDDK internet sitesinin arka planının da taklit edilmesi ile hazırlanmakta olup BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir. Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumlularının tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir.

"BİLGİLER TALEP EDİLMEMEKTEDİR"



BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir."