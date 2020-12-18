BDDK'dan vade sınırları ve taksit sayısına düzenleme

BDDK'dan vade sınırları ve taksit sayısına düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK); kuyum, elektronik eşya ve mobilyada taksit sayısını, taşıt kredilerinde de vade sınırlarını düşürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında yeni bir düzenlemeye gitti.

BDDK, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirdi.

3 BİN 500 TL'NİN ALTI TELEVİZYONDA TAKSİT 4'E DÜŞTÜ

Fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında kredi kartlarında taksitlendirme süresi 6 aydan 4 aya çekildi.

Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında taksitlendirme 18 aydan 12 aya düşürüldü.





TAŞIT KREDİSİNDE VADE 36 AYA İNDİRİLDİ

Kredi vade sınırlarında da değişiklik yapılırlen, nihai fatura değeri 300 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 36 aya indirildi.

Nihai fatura değeri 750 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacı ile kullandırılan kredilerde 48 aydan 24 aya, taşıt teminatlı kredilerde 48 aydan 36 aya düşürüldü.