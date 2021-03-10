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    BDDK'dan yeni faaliyet izni

    BDDK, Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.
    • AA
    • 10.03.2021 - 14:34
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    BDDK'dan yeni faaliyet izni

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verdiği faaliyet iznini açıkladı.

    İZİN, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

    Kararda, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildiği aktarıldı.

    BDDK dan yeni faaliyet izni #1

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