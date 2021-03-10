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BDDK'dan yeni faaliyet izni
BDDK, Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verdi.
- AA
- 10.03.2021 - 14:34
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verdiği faaliyet iznini açıkladı.
İZİN, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Kararda, Bankacılık Kanunu ile Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca Ortak Varlık Yönetim AŞ'ye faaliyet izni verildiği aktarıldı.