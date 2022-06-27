BDDK'nın kararı doları düşürdü

Dünyada dolar değer kazanırken yurt içinde ise BDDK'nın ticari kredi freni ve haftanın kapanışında sermaye girişi hareketliliği doları, Türk Lirası karşısında kayba uğrattı.

Geçen haftanın sonuna doğru açıklanan ABD verileriyle birlikte ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz artırımı beklentisinin hafiflemesiyle gerileyen dolar, küresel resesyon endişeleriyle yatırımcılara güvenli liman varlıklara yönelmesinden destek buldu. Yatırımcıların Fed'den faiz artırım beklentileri cuma günü açıklanan ve tüketici güveninin tarihi dip seviyelere düştüğünü gösteren verilerin ardından hafiflemiş, dolar endeksini 20 yılın zirvesinden aşağı çekmişti. Ancak küresel ekonominin yavaşlaması beklentisi bugün doları destekledi.

TL kredi alınıp dövize yatırılmasının önü kesildi

Dünyada bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hafta içinde aldığı karar piyasalara olumlu yansıdı. BDDK, ticari TL cinsi kredi kullanılabilmesi için şirketlerin döviz varlıklarını 15 milyon liranın üzerine çıkarmama şartı getirdi. Bu karar, TL kredi çekerek dolara yatırım yapılmasının ve dövizin yükselmesini önleyen bir adım olarak dikkati çekti.

15 milyon lira üzerinde ticari kredi için şart getirildi

Halihazırda nakdi döviz varlığı 15 milyon lira üzeri olan şirketler ise bu varlığı aktifinin ya da satış hasılatının yüzde 10'unu aşması durumunda yeni nakdi Türk Lirası ticari kredi kullanamayacak.





Dolar/TL'nin günlük düşüşü yüzde 4,5'i aştı

Dolar geçen cuma kapanışın ardından önce 17,36'dan 16,50 liranın altına kadar geriledi. Ardından yeniden 16,90 liranın üzerine çıktı. Dolarda cuma günü yaşanan hareket BDDK'nın ticari kredilere yönelik yeni düzenlemesinin açıklanmasıyla benzer saatlerde başladı.

Dolar 1 6,2768 lira

Dolar haftanın ilk gününe ise 16,2768 liraya kadar gerileyerek başladı.

Sermaye girişi hareketi gözlendi

BDDK'nın bu kararı bir sıkılaşma adımı olarak kabul edildi. Ayrıca cuma kapanış sonrası olağandışı yükseklikte işlem hacimleri saptandı. Bu hareketler bir sermaye girişine işaret edebileceğini belirtti.

Tün bu gelişmelerin ışığında dolar 16,2768 lira, euro 17,3339 lira ve sterlin ise 19,807 liradan işlem görüyor.