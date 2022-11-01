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    BEA ile ABD arasında yenilenebilir enerjide dev anlaşma

    BEA ve ABD, temiz enerji yatırımları için 100 milyarlık yatırım için bir araya geldi.
    • 01.11.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:09
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    BEA ile ABD arasında yenilenebilir enerjide dev anlaşma

    Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ve ABD'den stratejik bir ortaklık geldi. İki ülke, temiz enerji projelerine 100 milyar dolarlık yatırım yapmak için stratejik bir anlaşma yaptı.

    BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE'de düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı (ADIPEC 2022) sırasında BAE Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el-Cabir ile ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein arasında anlaşma imzalandı.

    2035 yılına kadar 100 gigawatt üretim kapasitesi

    İki ülkenin iklim tarafsızlığına ulaşma amaçıyla anlaştığı projelerin 2035 yılına kadar her iki ülkede ve dünyada 100 gigawatt üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

    AA'nın haberine göre, BAE son on yılda dünya çapında temiz enerji teknolojileri ve çözümlerine 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı.

    BEA


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