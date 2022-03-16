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- BEDAŞ, elektrikte 'güç aşımı' konusunda abonelerini uyardı
BEDAŞ, elektrikte 'güç aşımı' konusunda abonelerini uyardı
- AA
- 16.03.2022 - 17:53
- Güncelleme : 16.03.2022 - 17:58
İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ana kaynağı olan "güç aşımı" konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırdı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.
CAN VE MAL KAYBINA YOK AÇABİLİR
Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı, can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor.
TÜKETİLEN MİKTAR ARTTIĞINDA GÜÇ ARTIŞINA GİDİLMELİ
Açıklamaya göre, zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor. Mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor.
TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER:
Sağlık ve güvenlik riski oluşturan güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise BEDAŞ tarafından şu şekilde aktarıldı;
- Tüketici bağlantı gücünü aşmamaya özen göstermeli.
- Eğer güç aşımı yapıldıysa ve iki defa üst üste yüzde 20’den fazla sistemden güç çekildiyse yetkili elektrik fen adamı (mühendis, tekniker, teknisyen) aracılığıyla güç artışı talebinde bulunmalı.
- Güç aşımı ihbarı aboneye ulaştığında en yakın müşteri operasyon ve destek merkezine giderek detaylı bilgi alınmalı.