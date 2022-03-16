BEDAŞ, elektrikte 'güç aşımı' konusunda abonelerini uyardı

BEDAŞ, güç aşımı konusunda tüketicileri bilgilendirerek, böyle bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), elektrik arızalarının yaklaşık yüzde 20'sinin ana kaynağı olan "güç aşımı" konusunda tüketicileri dikkatli olmaya çağırırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, elektrik tüketicilerinin sistemden bağlantı anlaşmalarının üzerinde güç çekmesi, elektrik altyapısında ağır hasara neden olurken tüketicilerin can ve mal güvenliğini tehdit ediyor.

CAN VE MAL KAYBINA YOK AÇABİLİR

Bazı tüketicilerin bağlantı gücünün üzerinde güç çekmesi nedeniyle, kablo ve trafoların üzerindeki yükü artıran güç aşımı, can ve mal güvenliği riski yaratan yangın ve patlamalara da yol açabiliyor.

TÜKETİLEN MİKTAR ARTTIĞINDA GÜÇ ARTIŞINA GİDİLMELİ

Açıklamaya göre, zamanla tüketilen elektrik miktarı arttığı halde, güç artışına gidilmeyebiliyor. Mevzuata göre tüketici, dağıtım şebekesine bağlı bağlantı gücünü, sistemin güvenliği üzerinde risk oluşturacak şekilde iki dönem üst üste yüzde 20 aştığında dağıtım bağlantı anlaşması hükümleri ihlal edilmiş sayılıyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER:

Sağlık ve güvenlik riski oluşturan güç aşımı konusunda tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalar ise BEDAŞ tarafından şu şekilde aktarıldı;