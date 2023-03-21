BEDAŞ, Ramazan'da belirli saatler arasında bakım çalışması yapmayacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.
BEDAŞ, bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan'da tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarında düzenlemeye gitti.
"16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı çalışma yok"
BEDAŞ, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için önleyici tedbirlere ağırlık vererek, 16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı çalışmalarını iptal edecek.
"Acil müdahale gerektiren durumlar hariç"
Bu kapsamda şirket, acil müdahale gerektiren durumlar hariç olmak üzere planlı çalışmaları gündüz saatlerinde gerçekleştirecek.
Planlı çalışmalar da minimum düzeyde tutulacak
Bu arada Ramazan'da gün içinde yapılması zaruri olan planlı çalışmalarda da sürenin minimum düzeyde tutulmasına gayret edilecek.
Karar, Ramazan Bayramı'nda da uygulanacak
Ayrıca şirket, arife günü ile birlikte 21-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda da yine planlı bakım ve onarım çalışmasına gitmeyecek.
"Karar, enerji kısıtlanması yaşanmaması için alındı"
Kurum, Ramazan boyunca ve bayramda enerji ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamasına odaklandığını açıklamada, şunlar kaydedildi:
Sahada ve operasyon merkezinde görevli çalışanlarımız 7 gün 24 saat esaslı olarak yük akışlarını izleyip kesintilere en kısa sürede müdahale ederken düzenli bakım çalışmaları ile yaşanabilecek olası kesintilerin de önüne geçiliyor. Ramazan ayı boyunca da mevcut saha ve operasyon merkezi çalışma düzenimiz üç vardiya düzeninde gerçekleştirilecek. Her resmi tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da planlı çalışmalara ara verilecek olup, bayramın sona ermesi ile birlikte çalışmalarımıza devam edilecek. İstanbul Avrupa Yakası'nda yer alan 15 İşletme Müdürlüğü ve 23 Arıza Onarım Bakım (AOB) biriminin yer aldığı lokasyonlarda konuşlanan saha ekiplerimiz, meydana gelen kesintilere en kısa sürede müdahale ederek abonelerimizin Ramazan boyunca ve bayramda enerji ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamasına destek verecek.