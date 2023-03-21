BEDAŞ, Ramazan'da belirli saatler arasında bakım çalışması yapmayacak BEDAŞ, planlı bakım onarım yaptığında elektrik kesintisine neden olmamak için Ramazan ayı boyunca saat 16.00'dan 09.00'a kadar işlem yapmamaya karar verdi.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ), İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,3 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyor.

BEDAŞ, bu yıl 23 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan'da tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarında düzenlemeye gitti.

"16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı çalışma yok"

BEDAŞ, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurda tüketicilerin enerji sıkıntısı yaşamaması için önleyici tedbirlere ağırlık vererek, 16.00 ile 09.00 saatleri arasında planlı çalışmalarını iptal edecek.

"Acil müdahale gerektiren durumlar hariç"

Bu kapsamda şirket, acil müdahale gerektiren durumlar hariç olmak üzere planlı çalışmaları gündüz saatlerinde gerçekleştirecek.

Planlı çalışmalar da minimum düzeyde tutulacak

Bu arada Ramazan'da gün içinde yapılması zaruri olan planlı çalışmalarda da sürenin minimum düzeyde tutulmasına gayret edilecek.

Karar, Ramazan Bayramı'nda da uygulanacak

Ayrıca şirket, arife günü ile birlikte 21-23 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Ramazan Bayramı'nda da yine planlı bakım ve onarım çalışmasına gitmeyecek.

"Karar, enerji kısıtlanması yaşanmaması için alındı"

Kurum, Ramazan boyunca ve bayramda enerji ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamasına odaklandığını açıklamada, şunlar kaydedildi: