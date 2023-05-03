Bedelsiz doğalgaz tüketiminde faturalar yarın kesilmeye başlıyor Karadeniz gazının bulunması, karaya çıkartılması ve abonelere ulaştırılması bir aylık faturaları bedava yaparak kutlandı.

AA

Doğazgazı bir ay ücretsiz yapan ve 1 yılda da mutfakta kullanılanın bedelinin alınmayacağı kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1 Mayıs'ta yayınlandı.

Kararnamede dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olması amaçlandı.

Bedava doğalgaz faturaları yarın gönderilmeye başlanacak

Dağıtım şirketlerinden doğalgaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmamasına ilişkin uygulama kapsamındaki faturalar yarın itibarıyla abonelere gönderilmeye başlanacak.

24 Nisan-31 Mayıs arasındaki ilk sayaç okuma işleminde bedel talep edilmeyecek

Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ, bedelsiz doğalgaz kullanımında faturalı sayaçların bulunduğu abone grubunda, 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki ilk sayaç okuma işlemi sonucunda tahakkuk edecek geçmiş dönem tüketim faturasının tamamının sıfırlanacağını ve bu fatura için herhangi bir bedel ödenmeyeceğini bildirmişti.

Sayaç grubunda bulunan aboneler de dahil

Ön ödemeli sayaç grubunda bulunan aboneler de faturalı sayaç aboneleri gibi uygulamadan yararlanacak.

Abonelerin kartlarına ücretsiz yüklenecek

Aboneler sayaçlarında yapılacak ilk okumadaki endeksten, önceki okumada alınan endeks çıkartılarak, dönem tüketimi belirlenecek ve dönemsel tüketim miktarı kadar doğalgaz ilk gaz alımında abonelerin kartlarına ücretsiz olarak yüklenecek.

Faturada ücret kısmında "sıfır" ibaresi ile birlikte şu ifadelere yer verilecek:

"Karadeniz gazımız hayırlı olsun"

"Bu faturanın esas bedeli ... liralık tutar Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun."