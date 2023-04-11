Bekara ev vermeyen ev sahibi ile emlakçı 10 bin lira tazminat ödeyecek Bekar bir kadın ev kiralamak istedi. Emlakçı ve ev sahibi karı-kocanın ayrımcılık yasağı ihlali yaptığına hükmedildi. Emlakçı, "ev sahibi bekara ev vermiyor" diyerek ayrımcılık talimatını uygulama hükmünü yerine getirdiği gerekçesi ile cezalandırıldı. Ev sahibi de açılan dosyaya görüş bildirmediği için suçlandı.

İHA

Çalışmak için gittiği şehirde, ev kiralamak isteyen genç kadın, bir apartmanın ikinci katındaki daireyi kiralamak istedi. Emlak danışmanı G.Ş. ve ev sahiplerinin "Bekara ev yok" cevabı aldı.

Evi kiralamak isteyen kadın bekar olduğu gerekçesi ile ret edildi

Genç kadının bekar olduğunu söylemesi üzerine "Aile şeklinde olacaksa veririz yoksa ev sahibi vermiyor, ev sahibi aile istiyor." şeklinde beyanda bulunan emlakçı, görüşmeyi sonlandırdı.

Ev sahibi ile görüşmek isteği de yerine getirilmedi

Bir süre sonra yeniden emlakçıyla irtibata geçen M.N.A. aynı isteğini tekrarladı ve ev sahibiyle görüşmek istediğini dile getirdi. Emlak danışmanı ise görüşme talebini reddederek "Biz sadece aracıyız bekara ev vermiyoruz, ev sahibinin isteği bu yönde." şeklinde cevap verdi.

TİHEK'e müracaat etti

Yaşanılanlar sonrası genç kadın Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) müracaat ederek; yanlış muameleye maruz kaldığını öne sürdü.

Önce ev sahipleri ve emlakçı için soruşturma açıldı

Müracaatı değerlendiren TİHEK, emlak danışmanı G.Ş. ile yurt dışında yaşayan ev sahipleri E.U. ve eşi R.U.'dan savunma talep etti.

Emlakçı, ev sahibinin tercihini aktardı

Muhatap emlak danışmanı; ev sahipleri E. U. ve R. U. ile aralarındaki güven ilişkisi nedeniyle herhangi bir sözleşme yapmadıklarını, ev sahibinin, eski kiracılarının eve zarar vermesinden, kirayı zamanında ödememelerinden ve binanın aile binası olmasından dolayı evini aileye kiralamayı tercih ettiğini dile getirdi.

Emlakcı "ayrımcılık yapan ben değilim" dedi

Ev sahiplerinin talebi ile ilan için arayan müşterilere bu yönde bilgi verdiklerini, ancak kendisinin ayrımcılık yapmadığını zira daha önce de bekar kişilere ev kiralanmasına aracılık ettiğini söyledi.

Ev sahipleri soruları yanıtlamadı

Kurum, konsolosluk aracılığıyla ev sahiplerinin de görüşünü istedi. Ancak resmi yazıya cevap gelmedi.

"Ayrımcılık ihlalinin yaşandığına hükmedildi"

Müracatı masaya yatıran TİHEK, olayda ayrımcılık ihlalinin yaşandığına hükmetti. Kararda şu ifadelere yer verildi:

Öncelikle başvuranın, başvuru dilekçesinin ekinde muhatap emlak danışmanı ile yapmış olduğu görüşmenin ekran görüntüsünü sunduğu görülmüştür. Bu görüntüde, emlak danışmanının aldığı talimat ile bekar kiracı kabul edilmediğini belirttiği anlaşılmaktadır. Muhatap ev sahipleri ile emlak danışmanı arasında dosyaya yansıyan herhangi bir emlakçı kira komisyon sözleşmesi veya benzeri bir sözleşme yoktur. Ancak muhatap emlak danışmanının, ev sahiplerinin istekleri ile hareket ettiğini ifade etmiş olması dikkate alındığında; ayrımcılık talimatını uygulama hükmü istikametinde sorumlu olacağı kanaatine varılmıştır.

"Ev sahibi dosyaya görüşünü sunamadı"

Muhatap emlak danışmanı, ev sahiplerinden aldığı talimatla uyguladığı ayrımcı muameleyi kabul ederken, muhatap ev sahipleri dosyaya görüşlerini kanuni süresi içinde sunmamıştır. Başvuran tarafından sunulan yazışma içerikleri göz önüne alındığında muhataplar tarafından kendi iddialarına dayanak oluşturabilecek herhangi bir bilgi veya belgenin dosyaya sunulmadığı görülmektedir. Dolayısıyla, olayda muhatapların ayrımcılık yasağının ihlal edilmediği ispatlayamadığı sonucuna varılmıştır. Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde başvuranın medeni hali nedeniyle doğrudan ayrımcı bir muameleye maruz kaldığı dolayısıyla da eşit muamele ilkesi ile ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.

10 bin liralık ceza kesildi