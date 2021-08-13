Bekir Pakdemirli: 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangınlarda tahrip olan ağaçların yerine tekrar ağaçlandırma yapılacağını ve bitki örtüsünü değiştirmeden yangına dayanıklı ağaçların da floraya katılacağını aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarının ardından yapılacak çalışmalara değinen bir açıklama gerçekleştirdi.

Bakan Pakdemirli, açıklamasında yanan orman alanlarının ağaçlandırma dışında başka hiçbir amaçla kullanılmayacağını belirterek, toplam 252 milyon fidanın yıl bitmeden dikileceğini iletti.

YANAN ALANLAR YENİDEN YEŞİLLENDİRİLECEK

Bakan Pakdemirli, mümkün olan en kısa sürede yanan alanların yeniden yeşillendirileceğini vurguladı.

"AĞAÇLANDIRMADA ARAZİ YAPISINA GÖRE 3 YÖNTEM UYGULANACAK"

Bakan Pakdemirli, yanan alanların 3 yöntemle yeniden yeşillendirileceğine işaret ederek, planlamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yangınlar soğutulduktan sonra yanan odun emvali sahadan çıkarılacaktır. Ardından detaylı bir arazi etüdü yapılacak ve bu alanların hangi yöntemlerle yeşillendirileceği netleşecek. Ağaçlandırma, doğal bitki örtüsüyle uyumlu olacak. Ağaçlandırmada arazi yapısına göre 3 yöntem uygulanacak. Birincisi, özellikle yangın öncesinde yoğun olarak maki bitki formasyonunda yer alan bitki türlerinin var olduğu bir kısım taşlık, kayalık alanlar doğal haline bırakılacak ve bu alanların doğal haliyle kendini yenilemesi beklenecek. Önümüzdeki ilkbahar aylarında bu alanlardaki bitkilerin yeni sürgünler verdiğini hep birlikte göreceğiz inşallah. İkinci yöntemde, yangın öncesi yeterli tohuma sahip ağaçların var olduğu alanlarda saha temizliğine müteakip bu tohumların çimlenmesi beklenecek, çimlenme sonucunda elde edilen fidanlar ile bu alanların da yeşillendirilmesi sağlanmış olacak.

DOĞAL HALİNE BIRAKILSA ESKİ HALİNE KAVUŞAMAYACAK ALANLAR FİDAN DİKİMİ İÇİN HAZIRLANACAK

Üçüncü yöntemde ise doğal haline bırakılsa da eski haline kavuşamayacak alanlar da saha etüdünden hemen sonra fidan dikimi için hazırlanacak ve ilk yağmurların ardından hızlıca fidan dikimine başlanacak.

DİKİMLER KASIM AYININ İKİNCİ HAFTASINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

Bu dikimlerin de kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlamasını öngörüyoruz. Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan olacak şekilde toplam 252 milyon fidanı yıl bitmeden dikeceğiz."

TOHUM VE FİDANLAR HAZIR

Türkiye'nin yanan alanlar başta olmak üzere, yapılacak bütün ağaçlandırma ve erozyonla mücadele faaliyetleri için 500 milyon adet fidan üretim kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 137 adet orman fidanlığında her yıl ortalama 300 milyon adet fidan üretimi yapılmaktadır. 2021 yılı için de fidanlıklarımızda dikilmeye hazır 273 milyon adet fidanımız mevcuttur. Ayrıca tohum stok merkezlerimizde de yaklaşık 3 milyar tohumumuz vardır." ifadelerini kullandı.

"YABAN HAYATINI KORUMAK İÇİN MEYVELİ ORMAN AĞACI TÜRLERİ İLE DE AĞAÇLANDIRMA YAPILACAK"

Pakdemirli, yanan alanların 3-5 yıl içinde tamamen yeşil bir örtüye dönüşmesinin sağlanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yapılacak ağaçlandırmalarda ıslah edilmiş bireylerden elde edilmiş nitelikli tohumlardan üretilen fidanlar kullanılacak. Geçmişte kızılçam ağaçlarının 40-50 yılda geldiği çap ve boy miktarına 25-30 yıl gibi daha kısa bir sürede ulaşması sağlanacak. Yangınlarda sadece bitkiler yok olmadı, yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Buralarda yapılacak ağaçlandırmada yeni ormanlar oluştururken yaban hayatı da düşünülerek meyveli orman ağacı türleriyle de ağaçlandırma yapılacak."

YENİ ORMANLAR KURULURKEN BİTKİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞTİRİLMEYECEK

Akdeniz ekosisteminin kendi doğal yapısı gereği yanan bölgelerde kızılçam ormanları ve maki bitki formasyonundaki ağaçların olduğunu anımsatan Pakdemirli, yeni ormanlar kurulurken türlerin değiştirilmeyeceğini ancak tamamı kızılçam ağaçlarıyla da ağaçlandırılmayacağını bildirdi.

YANGINA DİRENÇLİ, YAPRAKLI ORMAN AĞACI TÜRLERİ DE EKLENECEK

Pakdemirli, yeni alanlarda yapılacak ağaçlandırmalarda asgari yüzde 30 oranında yangına dirençli, aylantus, keçiboynuzu, gladiçya, dişbudak, defne, alıç, meşe gibi yapraklı orman ağacı türleri de kullanılacağına dikkati çekerek, "Yapılacak yeni ağaçlandırmalarda yangın emniyet şeritleri oluşturulacak. Bu şeritler daha da geniş tutularak gerektiğinde 60-80 metreye kadar çıkarılacak.

AÇILACAK EMNİYET ŞERİTLERİNİN ETRAFINA SELVİ AĞACI EKİLECEK

Bu şeritler etrafında da bantlar halinde selvi gibi yangına dirençli türlerle ağaçlandırma yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.